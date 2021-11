1 Das Zebra Kowo hat im Freigehege vor dem Zirkuszelt in Aichwald keinen Artgenossen um sich – das kritisieren Tierschützer. Foto: Greta Gramberg

Der Circus Alessio, der in Aichwald gastiert, hält ein einzelnes junges Zebra namens Kowo. Das kritisiert die Tierschutzorganisation Peta. Der Zirkus erwartet bald Gesellschaft für Kowo und hat ihm zwischenzeitlich andere Mitbewohner zur Seite gestellt.















Aichwald - Im Freigehege hinter dem großen Zirkuszelt sticht sein schwarz-weiß gestreiftes Fell hervor: Kowo, das einzige Zebra des Circus Alessio, der derzeit in Aichwald gastiert, steht zwischen zwei bräunlichen Lamas und ist eher scheu gegenüber den Menschen hinter der Absperrung, während seine Mitbewohner neugierig die Nähe suchen. Ob ihm nicht zu kalt sei im trüben November-Niesel auf dem Schurwald? Tina Quaiser winkt ab. Sie leitet gemeinsam mit ihrem Lebenspartner und ihrer Mutter den Zirkus. Tiere gewöhnten sich an die Kälte, sagt die 33-Jährige, zudem gebe es für alle die Möglichkeit, zwischen Freiflächen, nicht beheizten und beheizten Innenbereichen zu wechseln. In diesem Fall sind ein paar Bauwagen am Rande des Geheges gemeint, aus deren Dunkelheit ein paar Tieraugen rausblitzen. Kowo steht an diesem Novembernachmittag aber weiter draußen und grast ein bisschen.