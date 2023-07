Unterführung in Plochingen Radfahrer bringen 93-Jährige zu Fall

In Plochingen wurde am Donnerstag eine Seniorin verletzt, weil ihr in einer Unterführung zwei junge Radfahrer sehr schnell entgegen kamen und sehr dicht an ihr vorbei rasten. Ob es eine Berührung gab, ist noch nicht bekannt. Die 93-Jährige stürzte in der Folge.