Tierschutz: Fluch oder Segen: Hat Botsuana zu viele Elefanten?

7 Elefanten trinken Wasser im Chobe-Nationalpark. (Archivbild) Foto: Charmaine Noronha/AP/dpa

In Botsuana leben mehr Elefanten als in jedem anderen Land. Das zieht viele Touristen an. Für Einwohner in ländlichen Gegenden werden die Jumbos jedoch oft zum Problem.











Okavango-Delta - Botsuana gilt als Land der Elefanten. Wer hier auf Safari geht, wird zweifelsohne Dutzende der grauen Riesen zu sehen bekommen. Denn der Staat im südlichen Afrika hat nach Angaben der Tierschutzorganisation Elephants Without Borders (EWB) mit geschätzt 130.000 wilden Elefanten die größte Elefanten-Population aller Länder. Das ist gut für den Tourismus, Botsuanas zweitgrößte Industrie nach dem Diamantenbergbau. Doch die hohe Anzahl der Dickhäuter birgt auch viele Probleme.

Verwüstung von Dörfern und Feldern

Elefanten brauchen viel Platz und Nahrung. Schließlich sind sie die größten Landtiere der Welt. Ein erwachsener Bulle trinkt nach Angaben der Umweltstiftung WWF bis zu 200 Liter Wasser pro Tag und frisst rund 150 Kilogramm. "Elefanten müssen täglich weite Strecken zurücklegen, um Futter zu finden, und zerstören dabei viele Bäume", erklärt Walona Sehularo von der Tierschutzorganisation Elephants for Africa in Botsuana.

Die Dickhäuter richten dabei Schaden auf Waldflächen und Feldern an, fressen Strohdächer von Hütten, fallen in Gemüsegärten ein und verwüsten Dörfer, wie Sehularo schildert. Es komme in Botsuana nahezu täglich zu Konflikten zwischen Elefanten und Menschen, die ihr Hab und Gut verteidigen wollten. Jedes Jahr werden in Botsuana und in anderen afrikanischen Ländern Menschen von Elefanten getötet, und Menschen töten Elefanten - als Vergeltung, wegen des Elfenbeins oder bei der Trophäenjagd.

Rebecca Gatshele kennt die Sorgen um die Schäden durch Elefanten gut. Sie ist Bäuerin in Morematao, einem kleinen Dorf, das im Norden des Landes an den Makgadikgadi Pans Nationalpark grenzt. Über die Jahre haben Elefanten immer wieder die Ernte von Gatshele und anderen Landwirtinnen und Landwirten zerstört. Über Monate gezüchtete Nahrungspflanzen wie Mais, Sorghum, Bohnen, Erbsen und Kürbisse seien innerhalb weniger Stunden von den grauen Riesen geplündert worden, klagt die 56-Jährige. Wassersuchende Elefanten vertrieben Bauern von ihren Brunnenanlagen und demolierten Wasserleitungen.

Konflikte zwischen Mensch und Tier

Wer die Gegend um Morematao besucht, kann die Zerstörung durch Elefantenherden leicht erkennen. Rund 50 Prozent der Bäume und Sträucher sind beschädigt, umgestoßen oder entwurzelt. "Wenn es zu viele Elefanten gibt, hat das Auswirkungen auf die übrige Natur, die Pflanzen- und Tierwelt. Elefantenzahlen zu kontrollieren, ist daher eine gute Sache", sagt auch Gofiwa Thebenala, der Naturschutzmanager des Tuludi Camps im Khwai Naturreservat im Okavango-Delta.

Um Elefanten fernzuhalten, hat Gatshele gemeinsam mit anderen Bauern ihre Felder mit Baumstämmen und Ästen eingezäunt. Elephants for Africa stellt ihnen während der Erntesaison getrockneten Chili zur Verfügung, der verbrannt wird, um die Dickhäuter abzuschrecken. "Doch wenn ein Elefant wirklich etwas will, kann man kaum etwas tun, um ihn aufzuhalten", sagt Gatshele resigniert. Selbst Elektrozäune helfen dann nicht.

In Gegenden, in denen es viele Elefanten gibt, hätten zahlreiche Bauern aufgegeben, ihre Felder zu bestellen, sagt Sehularo. "Die Menschen leben in ständiger Angst. Sie haben Angst, Feuerholz suchen zu gehen, ihr Vieh zu Wasserstellen zu führen, ihre Kinder zur Schule gehen zu lassen oder Bekannte in Nachbardörfern zu besuchen", erzählt er. "Die traurige Realität ist, dass es im Zusammenleben mit Elefanten immer Probleme geben wird".

Keine einfachen Antworten

Elephants for Africa will Einwohnern helfen, einen Weg zu finden, mit den Tieren in Einklang zu leben, auch wenn dies nicht einfach sei, sagt Sehularo. Denn Elefanten spielten trotz ihrer zerstörerischen Seite eine wichtige Rolle im Ökosystem. "Sie tragen zur biologischen Vielfalt bei, weil sie täglich weite Strecken zurücklegen und dabei Samen transportieren", sagt Sehularo. Viele kleinere Tierarten ernährten sich von Elefantendung, der zahlreiche Nährstoffe enthalte. Und grasende Tiere profitierten davon, dass Elefanten Bäume umstoßen und damit Äste und Blätter einfacher erreichbar machten.

Elefanten haben nur wenige natürliche Feinde. Ihr größter Widersacher ist der Mensch. Viele Jahre wurden Elefanten in ganz Afrika für ihr Elfenbein und Fleisch in großen Zahlen gejagt – bis ihr Bestand dramatisch einbrach. Im Jahr 2016 berichtete die Weltnaturschutzunion IUCN von abermals starker Wilderei, die Zahl der Savannenelefanten (Loxodonta africana) habe den schlimmsten Rückgang seit 25 Jahren erlebt. Allerdings seien die großen Populationen in Namibia, Südafrika und Simbabwe stabil geblieben oder hätten zugenommen, und es habe Hinweise auf eine Ausweitung des Verbreitungsgebiets der Elefanten in Botsuana gegeben.

Für 2018 bis 2022 verzeichnet die EWB ein flaches Wachstum der Elefantenpopulation in Botsuana. In Gebieten mit Jagd sei die Zahl der Tiere gesunken, dagegen vor allem in den Nationalparks und anderen Schutzgebieten, insbesondere im Okavango-Delta, gestiegen. Allerdings habe letzteres auch zu einem erneuten Anstieg der Wilderei geführt. Nun steht das Land vor einer großen Herausforderung: Es muss eine Lösung finden, die für Elefanten, Tierschützer sowie die Bevölkerung akzeptabel ist.

Botsuana ist ein großes Land, vergleichbar mit der Fläche Frankreichs, hat jedoch eine kleine Bevölkerung von nur etwa 2,5 Millionen Menschen. Das heißt: Hier kommt auf etwa 19 Einwohner ein Elefant. Die Frage, ob es zu viele Elefanten in Botsuana gibt, ist Gegenstand hitziger Debatten. Selbst Forscher sind sich nicht einig, wie groß Botsuanas ökologische Tragfähigkeit für Elefanten ist und ab wann sie das lokale Ökosystem überlasten und schädigen.

Keulung und Trophäen

Die Jagd auf Elefanten ist ein kontroverses und emotionales Thema. Die majestätischen Riesen der afrikanischen Savanne haben viele Eigenschaften, mit denen sich Menschen identifizieren können: Sie sind neugierig, verspüren Trauer und haben einen engen Familienzusammenhalt; ihnen wird enorme Intelligenz zugeschrieben sowie ein gutes Gedächtnis.

Botsuana verbot 2014 die Elefantenjagd. Doch fünf Jahre später hob die Regierung das Verbot wieder auf – eine Entscheidung, die weltweite Empörung auslöste. Botsuana argumentiert, dass die Trophäenjagd und kontrollierte Keulungen dazu beitragen können, die Elefantenpopulation in den Griff zu bekommen und die Konflikte zwischen Mensch und Tier zu verringern.

Die Jagd sei zudem eine wichtige Einnahmequelle für Gemeinden in Botsuana, sagte Boatametse Modukanele, der Ständige Sekretär des Ministeriums für Umwelt und Tourismus, der Deutschen Presse-Agentur. Eine einzige Trophäenjagd bringe Tausende US-Dollar ein. Die Einnahmen flössen in Treuhandfonds und würden für soziale Dienstleistungen und Naturschutz verwendet. Sie gäben lokalen Gemeinden zudem Anreiz, illegale Wilderei zu unterbinden und dazu beizutragen, dass Elefantenbestände stabil bleiben, so Modukanele.

Nur etwa 250 Jagdlizenzen pro Jahr würden in ausgewählten Gebieten vergeben, vor allem in Gegenden, in denen es häufig zu Konflikten zwischen Menschen und Elefanten komme. "Bei der hohen Zahl von Elefanten, die wir haben, macht das keinen großen Unterschied", sagt der Politiker.

Streit mit Deutschland

Im Frühjahr war eine Debatte zwischen Botsuana und Deutschland über die mögliche weitere Beschränkung der Einfuhr von Jagdtrophäen hochgekocht. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gilt als Befürworterin und hatte damit die Kritik Botsuanas auf sich gezogen. Im April wetterte der scheidende Präsident Mokgweetsi Masisi (2019-2024) gegenüber der "Bild"-Zeitung, er wolle aus Protest 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken, was aber nicht geschah.

"Die Botschaft hinter dem Geschenkangebot war, dass es nicht einfach ist, mit Elefanten zusammenzuleben, wenn man nicht von ihnen profitiert", erklärte Modukanele nun der Deutschen Presse-Agentur. Ende September drohte Masisi dann, die 20.000 Elefanten abschießen zu lassen, um ihr Fleisch an hungernde Menschen in Botsuana zu verteilen. Wieder ließ der Staatschef offen, wie ernst er meinte.

Offene Elefantenkorridore

In der Zwischenzeit suchen Wissenschaftler nach Lösungen für das Zusammenleben zwischen Menschen und Jumbos. Der gemeinnützige Ecoexist Trust glaubt beispielsweise, die Zahl der Elefanten sei gar nicht der entscheidende Faktor. Ein wichtiger Grund für die vielen Konflikte sei, dass Dörfer und Felder an Orten lägen, die Elefanten seit Jahrhunderten als Korridore nutzen, um Wasser und Nahrung zu finden. Ecoexist hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese zu identifizieren, abzugrenzen und zu schützen. Die Theorie der Organisation: Wenn sich die Wege von Menschen und Elefanten nicht kreuzen, gibt es automatisch weniger Konkurrenz um natürliche Ressourcen.