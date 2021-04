1 Eingeschworene Männerrunde: die beiden Uhus im Tierpark Nymphaea. Foto: Roberto Bulgrin

Dieser Männer-Gemeinschaft funktioniert. Die beiden Uhus fühlen sich im Esslinger Tierpark Nymphaea pudelwohl. Doch nun wurde ihr beschauliches Dasein gestört: Sie mussten zeitweise umziehen.

Esslingen - Viel Organisation, viel Improvisation, viel Logistik: Umzüge bedeuten immer Stress, Hektik, Chaos, Durcheinander. Den beiden Uhus im Esslinger Tierpark Nymphaea erging es nicht besser: Sie mussten ihre eingeschworene Männer-WG in ihrer großen Voliere in der Anlage auf der Neckarinsel räumen und kurzfristig ein neues Quartier beziehen. Gefallen hat ihnen das gar nicht – doch es musste sein. Der Tierpark ist derzeit wegen Corona geschlossen, doch der laufende Betrieb mit der Versorgung der tierischen Bewohner muss natürlich auch ohne Publikumsverkehr reibungslos weiterlaufen.

Keine Revierkämpfe

Wohl dem, der auf dem angespannten Esslinger Immobilienmarkt eine erschwingliche Bleibe gefunden hat. Die Uhus im Esslinger Tierpark wissen diesen Luxus offensichtlich zu schätzen. Sie fühlen sich in der weitläufigen Voliere pudelwohl. Die beiden Männchen wurden der Nymphaea von der Stuttgarter Wilhelma überlassen: „Sie wurden für die Zucht nicht benötigt, und wir haben sie gerne hier aufgenommen“, erklärt der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Christoph Kässer. Seit 2013, so berichtet er weiter, leben die beiden großen Vögel friedlich, zufrieden und einträchtig in dem großen Käfig im Tierpark. Revierkämpfe und Streitereien gibt es in der geflügelten Männerrunde nicht. Warum auch? Es gibt ja nichts, um das sie sich streiten könnten, so die logische Erklärung. Ein Weibchen gehört nicht zu ihrer Wohngemeinschaft, und Platz ist genügend vorhanden. Das Futter wird frei Haus geliefert, denn die Tiere werden regelmäßig mit Küken und Mäusen versorgt.

Sitzbäume leiden

Dennoch stand den beiden Junggesellen einiges Ungemach ins Haus. Ihr beschauliches, wohlgeordnetes Leben wurde rüde durcheinander gewirbelt. „In regelmäßigen Abständen muss das leider sein. Wir versuchen, das einmal im Jahr zu erledigen, doch das Ganze ist ein großer logistischer Aufwand“, erläutert Christoph Kässer. Die Sitzbäume im Uhu-Gehege werden durch die Bewohner stark abgenutzt: Sie verlieren ihre Rinde, werden morsch und trocken. Darum müssen sie von Zeit zu Zeit entfernt, erneuert und ausgetauscht werden.

Tierrettung hilft

Doch Männern wird gemeinhin nachgesagt, dass sie wenig Sinn und noch weniger Aufmerksamkeit für Wohnaccessoires und ein dekoratives Ambiente im trauten Heim haben. Weshalb also für eine Verschönerungsaktion das angestammte Quartier verlassen? Das Nymphaea-Team schaltete die Tierrettung als Hilfe und Assistenz ein. Mit Keschern mussten die beiden unwilligen Raubvögel eingefangen werden und anschließend hinter den Kulissen des Tierparks warten, während ihr Domizil aufgehübscht wurde.

Aufhübschen des Geheges

Nach dem Auszug der Bewohner wurde die komplette Vorderseite, die Außenfront, das gesamte Gitter der Voliere entfernt und dann neue Bäume in das Gehege eingebracht. Sie stammen aus den botanischen Eigenbeständen des Tierparks. Acht Männer waren gut vier Stunden mit der Aktion beschäftigt. „Sie sind ein eingespieltes Team. Darum ging das so schnell“, freut sich Christoph Kässer. Sobald die hohen, neuen Sitzbäume im Gehege standen, durften die Uhus wieder nach Hause. Ob sie die Veränderung bemerkt haben? Na ja, vielleicht ist es ihnen egal. Hauptsache, sie konnten ihre funktionierende Männer-WG fortsetzen.

Aktion im Aquarium

Ganz ohne Umzug ging eine andere Verschönungsaktion vor sich. Ein Meerwasser-Aquarium im Fischhaus hatte stark mit Algenbefall zu kämpfen. „Da hat unser Team zur biologisch-ökologischen Wunderwaffe gegriffen“, erklärt Christoph Kässer. Schnecken, Krabben, Seesterne und Einsiedlerkrebse wurden eingesetzt, um unerwünschten Algen die Nährstoffe zu entziehen. Das hat funktioniert: Das Aquarium ist nun wieder blitzsauber.

Der Tierpark Nymphaea

Der Tierpark ist derzeit wegen Corona geschlossen. Infos dazu gibt es aber auf Videos auf Youtube unter dem Stichwort „Tierpark Nymphaea“ und online unter https://www.tierpark-nymphaea.de/.