Tierpark Nymphaea: Tierische WG und Poldis neue Heimat

9 Die Streifenhörnchen durchstreifen gerne das Gehege der Präriehunde. Foto: Roberto Bulgrin

Von wegen Winterschlaf. Die Dynamik des Teams im Esslinger Tierpark Nymphaea friert auch bei kalten Temperaturen nicht ein. Eine tierische Wohngemeinschaft hat sich gebildet, der Rochen schwimmt in anderen Gewässern, und die größte Baumaßnahme in der Geschichte ist gestartet.











WGs haben ihre Tücken. Sie können funktionieren – müssen es aber nicht. Auch tierische Wohngemeinschaften sind mit Risiken behaftet, erklärt Christoph Kässer, im Esslinger Tierpark Nymphaea für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Tiere, die in manchen Zoos miteinander harmonieren, könnten sich in anderen spinnefeind sein. Doch auf der Neckarinsel hat es geklappt. Im Oktober haben die Präriehunde neue Mitbewohner erhalten, denn Chinesische Streifenhörnchen sind in das Gehege eingezogen. Sie mussten umziehen, weil im Tierpark die umfangreichsten Bauarbeiten seit seiner Gründung im Jahr 1931 anstehen.