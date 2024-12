Tierpark Nymphaea in Esslingen: Ein neues Heim für die Geierschildkröte

1 Geierschildkröten haben ein exotisch anmutendes Äußeres. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb/Stephan_Jansen

Die Geierschildkröte ist im Esslinger Tierpark Nymphaea umgezogen. Bisher war sie in einem Freilandbecken untergebracht – nun hat sie vorläufig ein anderes Zuhause bekommen. Langfristig soll sie im Tierpark heimisch werden.











Die „Freibadsaison“ ist zu Ende. Bisher war der Neuzugang des Esslinger Tierparks Nymphaea, eine Geierschildkröte, in einem Becken im Freien hinter den Kulissen untergebracht gewesen. Nun ist das Tier in sein Winterquartier gezogen. Es richtet sich dauerhaft in dem Park auf der Neckarinsel ein: „Die Geierschildkröte bleibt tatsächlich bei uns“, teilt der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Christoph Kässer mit. Ein Spaziergänger hatte das Reptil Ende Mai bei Weilheim entdeckt.

Bisher haben Besucher die exotisch aussehende Schildkröte noch nicht zu Gesicht bekommen – und das soll auch noch eine Weile so bleiben. Eine ganzjährige Unterbringung im Freiland wäre aufgrund der Herkunft nicht artgerecht, teilt Christoph Kässer mit. Darum ist die Schildkröte zur Überwinterung in eines der Vogelhäuser des Tierparks umgezogen. „In naher Zukunft“ solle aber eine eigene Unterkunft für das Panzertier geschaffen werden, „um es der Öffentlichkeit zu zeigen“. Ein Zusammenlegen mit den Schnappschildkröten, immerhin nahe Verwandte, käme auch aus Gründen der artgerechten Haltung „für uns“ nicht in Frage, so Christoph Kässer.

Wie das neue Zuhause der Geierschildkröte aussehen könnte, dazu kann sich Christoph Kässer im Moment noch nicht äußern. Es stehe auch noch nicht fest, wo sich das Gehege auf dem Gelände des Tierparks befinden werde. Der Aquarien- und Terrarienverein Nymphaea Esslingen, der Trägerverein des Tierparks, sei gerade mit dem Bau des neuen Aufzuchthauses, dem größten Bauvorhaben seiner Geschichte, beschäftigt: „Daneben gibt es noch andere kleinere Projekte.“ Es müsse auch an die Belastungsgrenzen der ehrenamtlich arbeitenden Menschen im Verein gedacht werden. Daher sei noch nicht klar, wann das Gehege für die Geierschildkröte entstehen werde.

Die Schildkröte wird sich nicht beklagen. Sie zeichnet sich durch ein sehr ruhiges Wesen mit einer fast stoischen Geduld aus. „Sie ist sehr scheu“, sagt auch Christoph Kässer. Ein Spaziergänger hatte das Tier beim Gassigehen mit seinem Hund auf einem Feldweg bei Weilheim entdeckt und die Polizei verständigt, die sich ihrerseits an die Tiernotrettung wandte. Sie hatte das Tier abgeholt und in den Tierpark Nymphaea gebracht. Über die ursprüngliche Herkunft der Schildkröte konnte nur spekuliert werden.