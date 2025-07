Tierpark Nymphaea Esslingen: Sommerfest mit tierischen Akteuren

Esslingen So entsteht im Tierpark Nymphaea ein Heim für Insekten und Reptilien

Stein auf Stein – viele ehrenamtliche Hände sind im Esslinger Tierpark Nymphaea am Arbeiten. Das größte Bauprojekt in der Geschichte der Einrichtung nimmt Gestalt an. Und eine Schafschule ist auf dem Gelände auf der Neckarinsel eingezogen.