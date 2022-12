Spitzengastronomie in Stuttgart Das New Yosh startet noch vor Weihnachten

Noch vor Weihnachten eröffnet das New Yosh auf dem Killesberg. Wasenwirt Michael Wilhelmer will dort zusammen mit Richard Amonath ein neues Vorzeigeobjekt der Spitzengastronomie schaffen. Der Testbetrieb startet in diesen Tagen.