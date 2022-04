9 Sie stehen ganz oben in der Popularitätsskala: Die Ziegen sind im Tierpark Nymphaea auf der Neckarinsel die absoluten Publikumslieblinge. Foto: Roberto Bulgrin

Die Nymphaea auf der Esslinger Neckarinsel macht sich fit für den Frühling. Und es gibt Neuigkeiten: Für die Eisvögel wurden neue „Apartments“ angelegt. Und bald gibt es auch eine ganz neue Tierart in dem Park zu sehen.















Er ist der Star unter den Vögeln. Denn er bekommt, was sich in Esslingen nur sehr Gutbetuchte leisten können. Der Eisvogel erhält eine Reservewohnung für den Fall, dass es im heimischen Apartment zu eng werden sollte. An der Ostseite des riesigen Teichs im Esslinger Tierpark Nymphaea auf der Neckarinsel werden zwei Bruthilfen für Eisvögel entstehen, verrät Christoph Kässer, der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die neuen Heimstätten für die Tiere sind das Gegenteil von Penthousewohnungen – sie werden nämlich unterirdisch angelegt. Die Bruthöhlen aus Holzbeton bestehen aus einer etwa 1,30 Meter langen Röhre und einer Kammer an deren Ende, in der die Vögel ihren Nachwuchs großziehen können. Sie werden in die Steilhänge eingefügt, so Kässer, und dann von außen mit Steinen verdeckt. Nur zwei kleine Schlupflöcher bleiben.