2 Das Gänseküken wurde von den Beamten gerettet. Foto: Facebook Polizei Stuttgart

Passanten melden am Dienstagnachmittag mehrere Gänseküken, die im Unteren Schlossgarten in Stuttgart zu erfrieren drohen. Die Beamten eilen zu den Tieren. Für zwei Küken kommt die Hilfe leider zu spät, eine junge Gans kann gerettet werden.

Stuttgart - Die derzeitigen Minustemperaturen machen nicht nur den Menschen zu schaffen, auch Tiere – und dabei natürlich gerade die Jüngsten der Jungen - geraten dadurch in zum Teil lebensbedrohliche Zustände. So hatten Passanten am Dienstagnachmittag mehrere Gänseküken im Unteren Schlossgarten in Stuttgart entdeckt, die kurz vor dem Erfrieren waren. Polizeibeamten gelang es schließlich, zumindest eines der Tiere zu retten.

Wie die Stuttgarter Polizei auf ihrer Facebookseite mitteilt, waren Polizisten der Motorradstaffel aufgrund einer Fahndung im Unteren Schlossgarten unterwegs, als sie von den Passanten angesprochen und auf die hilflosen Tiere aufmerksam gemacht wurden. Die Beamten näherten sich den Tieren und entdeckten, dass zwei der Tiere bereits erfroren waren. Das dritte Tier nahmen sie an sich. Ein Polizist legte es behutsam in seine Handschuhe und wärmte es nah an seinem Körper auf.

Küken wird dem Tiernotdienst übergeben

Wenige Minuten später übergaben die Beamten die junge Gans, die mittlerweile wieder äußerst munter war, dem Tiernotdienst.

In diesem Zusammenhang weist das Social-Media-Team der Stuttgarter Polizei abschließend auf die bestehende Kältewelle hin und warnt: „Die kommenden Tage sinken die Temperaturen deutlich unter Null. Für Mensch und Tier bedeutet das Lebensgefahr. Wenn Ihr eine hilflose Person seht, dann meldet sie nachts bitte dem Kältebus unter 0711-219 54 776. In Notfällen könnt Ihr auch die 112 oder 110 wählen. Den Stuttgarter Tiernotdienst erreicht Ihr unter +49 711 216 91900“.