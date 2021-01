Tierischer Fahndungsfall in Stuttgart

1 Ein Pferd taucht auf – und verschwindet dann spurlos. Foto: dpa/Jens Büttner

Wilder Westen in Stuttgart: Da galoppiert ein herrenloses Pferd durch ein Tal und sorgt für Aufregung. Die Polizei bereitet sich auf einen Einsatz als Cowboys auf – doch dann ist das Tier spurlos verschwunden.

Stuttgart - Man könnte fast glauben, da erzählt jemand die Geschichte vom Pferd. Da galoppiert plötzlich ein herrenloses Pferd heran, eilt über grüne Wiesen und verschwindet spurlos am Horizont. Der Horizont ist der südliche Ortsrand von Degerloch. Eine Spaziergängerin, die am Donnerstag mit ihrem Hund im Ramsbachtal in Richtung Birkach unterwegs ist, sieht das einsame Pferd ohne Reiter – und verständigt die Polizei. Ein Ausflug? Oder gar ein Unfall?