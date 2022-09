Die Feuerwehr hat in Ludwigsburg einem Marder aus einer misslichen Lage geholfen. Das Tier hatte sich in einem Fenster eingeklemmt.















Weder vor noch zurück konnte ein Marder am Dienstagmorgen in Ludwigsburg. Das Tier war bei dem Versuch, durch ein gekipptes Fenster in einem Bürogebäude in der Weststadt zu schlüpfen, stecken geblieben. Der Hausmeister entdeckte den eingeklemmten Marder, wusste sich aber offenbar auch nicht zu helfen und rief deshalb kurzerhand die Feuerwehr.

Zwei Feuerwehrleute kamen, um zu helfen. Mit einem speziellen Tierrettungsgerät sowie Handschuhen, die extra für Fälle dieser Art ausgelegt sind, befreiten sie das kleine Raubtier. Zunächst kam der Marder in einen Tierkäfig, wenig später wurde er wieder in die freie Natur entlassen. Das Tier blieb unverletzt.

Wenn Tiere eingeklemmt sind, sollte unverzüglich Notruf gewählt werden. Darauf weist die Feuerwehr hin.