Frau entdeckt große Spinne in Auto – Polizei rückt an

1 Eine große Spinne in ihrem Auto verängstigte eine Frau dermaßen, dass sie die Polizei rief. Foto: IMAGO/YAY Images/IMAGO/sweetcrisis

Eine 33-Jährige fährt in ihrem Auto, als sie eine große Spinne entdeckt. Die Frau weiß sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Diese rückt an und durchsucht den Wagen.















Tierischer Einsatz für eine Streifenbesatzung am Freitagabend in Langenenslingen im Kreis Biberach: Als einer 33 Jahre alte Autofahrerin eine große Spinne in ihrem Fahrzeug entdeckt, weiß sie sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Diese rückt an und durchsucht das Auto.

Wie die Beamten melden, war die 33-Jährige mit ihrem Auto gegen 19 Uhr in Langenenslingen unterwegs, als sie den Achtbeiner in ihrem Fahrzeug entdeckte. Sie alarmierte die Polizei, die eine Streife losschickte. Die Beamten durchsuchten das Auto, konnten allerdings nichts entdecken, sodass die Frau ihre Fahrt wieder fortsetzen konnte.

Ob die Spinne tatsächlich verschwunden blieb oder ob sie wieder auftauchte, ist nicht bekannt.