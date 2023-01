1 Glücklich und zufrieden: Kater Lucky im Leuze-Foyer Foto: Jan Sellner

Katzen haben ein gutes Gedächtnis. Jedenfalls ist das bei Kater Lucky so. Vor vier Jahren hatte er als Leuze-Kater eine gewisse Bekanntheit erlangt, weil er regelmäßig das Mineralbad Leuze aufsuchte, nicht um zu baden, sondern um sich im Eingangsbereich zu fläzen – mal auf dem Boden, mal auf einer der Sitzbänke.

Viele Badegäste nahmen davon amüsiert Notiz. Lucky erfreute sich großer Beliebtheit. Die Vorschriften standen allerdings dagegen. „Laut Badeordnung ist das Mitbringen von Tieren nicht erlaubt“, ließ damals ein Sprecher des Bäderamtes verlauten. „Unsere Besucher achten auf dieses Verbot und lassen ihre kleinen Lieblinge zu Hause.“ Kater Lucky war in dieser Beziehung jedoch ein Sonderfall: Er kam alleine und auf Samtpfoten. Ehe man sich versah, war er da. Manchmal unbemerkt von den Mitarbeitern an der Kasse, die sich aufs Tagesgeschäft konzentrieren. Doch auch sie mussten über den gewieften Kater schmunzeln, dem sie den Namen Lucky gaben.

„Er kommt, wenn’s draußen ungemütlich kalt ist“

Bei aller Sympathie – irgendwann war der Spaß vorbei. Lucky erhielt Hausverbot, dem er dadurch zuvorkam, dass er eine Zeit lang einen Bogen um das Leuze machte. Nun aber kehrt er an den behaglichen Ort im Mineralbad zurück! Am Mittwochfrüh lag er faul wie eh und je und mit größter Selbstverständlichkeit auf dem warmen Steinboden im Leuze-Foyer. „Er kommt, wenn’s draußen ungemütlich kalt ist“, heißt es an der Kasse. Und das war in dieser Woche definitiv der Fall. Man darf gespannt sein, wie’s weitergeht. Eine Reaktion des Bäderamtes steht noch aus.