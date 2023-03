Aufgrund einer Allergie der vorherigen Besitzer sind die beiden Katzen Benji und Sheila ins Tierheim Esslingen gekommen.















Das junge Katzenpaar möchte unbedingt zusammenbleiben und ist nun auf der Suche nach einer neuen Familie.

Infos zu den beiden Katzen

Nachdem die eineinhalbjährigen Katzen Benji und Sheila vergangenes Jahr im Tierheim abgegeben wurden, stellte sich heraus, dass Benji ein zertrümmertes Becken hatte. Dank einer OP und Physiotherapie kann Benji wieder laufen, braucht aber weiterhin zwei Mal täglich Medikamente, die ihm dabei helfen, regelmäßig Kot abzusetzen. Seine Partnerin Sheila ist sehr unkompliziert und hat alle Strapazen mit ihrem Benji durchgestanden. Deshalb möchten die beiden gerne gemeinsam in ein neues Heim einziehen, gerne mit eingenetztem Balkon oder Terrasse.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de