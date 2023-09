Karim freut sich auf ein Frauchen oder Herrchen mit Herdenschutzhund-Erfahrung, die ihm ein Zuhause mit viel Platz zum Toben und Spielen ermöglichen. Zu neuen Menschen fasst der Kangal-Rüde schnell Vertrauen und ist sehr verschmust.











Karim ist ein stattlicher, kräftiger, aufgeweckter, schlauer, verschmuster und lernbegieriger Kangal-Rüde – ein Herdenschutzhund, der sein Zuhause gut bewachen wird. Der junge Rüde wünscht sich viel Auslauf und freut sich über Aufmerksamkeit. Auch wenn er anfangs vorsichtig ist, schließt er die Menschen, die sich um ihn kümmern, sofort in sein Herz und wird sehr anhänglich. Auch fremden Menschen gegenüber ist Karim immer freundlich und offen.

In dem neuen Zuhause des Kangal-Rüden sollten keine anderen Hunde, vor allem keine Rüden, leben, denn dann zeigt Karim schnell besitzergreifendes Verhalten und kann gegenüber seinen Artgenossen aggressiv werden. Deshalb ist ein Einzelplatz oder ein Zuhause mit viel Platz, eingezäuntem Garten und einer verträglichen Hündin von Vorteil. Die zukünftigen Besitzer des Rüden sollten Hundefans mit guter Herdenschutzhund-Erfahrung sein, die einen Kangal artgerecht unterbringen, beschäftigen und führen können.

Inhalte zu den Tieren wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Besuchszeiten

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15:00 bis 18:00 Uhr, Samstag von 11:00 bis 14:00 Uhr.