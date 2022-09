5 Ates und Yagmur sind Geschwister und wollen unbedingt zusammen bleiben. Foto: Tierheim Esslingen/Petra Kern und Lina Entenmann

Weil sich die Lebensumstände ihrer Besitzer verändert haben, sind die zwei Kangals Ates und Yagmur seit Mitte August im Tierheim Esslingen. Seitdem warten sie zusammen auf ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundeliebhabern.















Die beiden imposanten Kangals Ates und Yagmur suchen ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundeliebhabern. Die beiden Hirtenhunde kamen am 23. August ins Tierheim Esslingen, da sich die Lebensumstände der Besitzer verändert haben.

Die Beiden haben bisher frei auf einem Innenhof gelebt. Sie könnten also draußen gehalten werden, freuen sich aber auch, wenn sie mit in die Wohnung dürfen. Sie sind stubenrein und können alleine bleiben. Yagmur hängt sehr an Ates, sie haben ihr ganzes Leben zusammen verbracht. Daher sollten die zwei Vierbeiner nicht getrennt werden.

Infos zu den verschmusten Vierbeinern

Ates und Yagmur sind Geschwister und werden am 6. Dezember fünf Jahren alt. „Damit sind sie also noch nicht sehr alt, aber ausgewachsen und völlig fertig in ihrem Verhalten“, sagt Cornelia Nickolai, Tierpflegerin im Tierheim Esslingen. Beide Fellnasen sind sehr verschmust und freundlich gegenüber Menschen – auch Fremden. Ein Haushalt mit jungen Kindern wäre laut Nickolai ebenso kein Problem, aber „natürlich muss man hier etwas auf die Größe achten.“ Ates und Yagmur wiegen nämlich stolze 45 und 48 Kilo.

Schnüffelnasen fahren gerne Auto

Grundsätzlich vertragen sie sich gut mit anderen Hunden, bei kleineren sollte man jedoch wegen des Größenverhältnisses etwas aufpassen. Die zwei Schnüffelnasen lieben Spaziergänge, fahren gerne im Auto mit und wären mit Freude bei Ausflügen der zukünftigen Besitzer dabei. Beim Spaziergang zeigt Yagmur durchaus auch Jagdtrieb, ihre zukünftigen Besitzer sollten daher standhaft sein.

Ein Grundstück zum Bewachen für Ates und Yagmur

Für die beiden imposanten Hirtenhunde wird die Nadel im Heuhaufen gesucht: Ein Haus mit eingezäuntem Garten oder ein Grundstück, das sie nach Herzenslust bewachen können. Der Zaun sollte hoch und stabil sein, da es für die Vierbeiner kein Hindernis ist, den Zaun zu überwinden. Gute Hundeerfahrung, im besten Fall mit Herdenschutzhunden, sollte vorhanden sein. Nähere Information zu Ates und Yahmur gibt es hier auf der Seite des Tierheims.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Inhalte zum Tier wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de