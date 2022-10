Perry und Page sind unsere Tierheimtiere des Monats Oktober. Die beiden Vögel (Agaporniden) sind eine Papageiengattung, zutraulich und suchen zusammen eine neues Zuhause. Ihr Name "Unzertrennliche" rührt von ihrer sehr starken Paarbindung her, die normalerweise ein Leben lang andauert.















Link kopiert

Die beiden neugierigen und verschmusten Agaporniden Perry und Page suchen ein neues Zuhause bei Vogelliebhabern. Die beiden Vögel sind eine Gattung von kleinen afrikanischen Papageien und kamen im August ins Tierheim Esslingen. Sie waren direkt unzertrennlich. Eine Einzelhaltung dieser Art ist absolut tabu, da sie unbedingt ihre Artgenossen brauchen.

Infos zu den Unzertrennlichen

Perry und Page sind ein Pärchen und genießen ihre Zweisamkeit, auch wenn sie sich ab und an auch mal zanken können. Perry, mit dem roten Kopf und grünem Körper, kam als Fundtier ins Tierheim und ist sehr zutraulich. Page hat dagegen einen orangene Kopffarbe mit einem bläulichen Körper und ist noch etwas schüchtern. Agaporniden können zwischen zehn bis 15 Jahre alt werden.

Haltung und Ernährung

Die Haltung von Unzertrennlichen zählt zu den unkomplizierten Varianten. Sie sind sehr schnell zufriedenzustellen. Wer die Unzertrennlichen in der Wohnung halten möchte, der muss jedoch mit einem erhöhten Geräuschpegel rechnen.

"Die zwei brauchen auf jeden Fall eine große Voliere oder sogar ein ganzes Zimmer, da sie Freiflug und Beschäftigung brauchen", sagt Tamara Köppler, Tierpflegerin im Tierheim Esslingen. Die beiden Agaporniden spielen gerne mit Ästen oder auch mit Spielzeugen von Hunden und Katzen. Futtermäßig ähnelt die Zusammensetzung des Futters dem der Wellensittiche und Nymphensittiche. Ein guter Körnermix ist das Hauptfutter.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de