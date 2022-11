Mischlingshündin Paula ist unser Tierheimtier des Monats November. Sie lebt seit Mitte Oktober im Tierheim Esslingen und wartet seitdem auf ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundeliebhabern, die etwas Geduld mitbringen.















Die unsichere 3-jährige Hündin Paula sucht ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundeliebhabern. Sie wünscht sich eine Familie, die etwas Geduld und Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringt.

Infos zur Mischlingshündin Paula

Zu Beginn zeigt sich Paula fremden Personen gegenüber etwas misstrauisch.Wenn aber erst mal Paulas Vertrauen gewonnen wurde, ist sie lieb und sehr anhänglich. Auch das Vorbeigehen an anderen Artgenossen muss noch geübt werden. Mit den richtigen Menschen an ihrer Seite und ein wenig Training sollte das bald der Vergangenheit angehören. Paula braucht ein erfahrenes und liebevolles Zuhause ohne Kinder und andere Hunde, indem man viel Zeit hat, an ihrer Unsicherheit zu arbeiten. Wo darf Paula endlich ankommen? Wer lenkt die schöne Hundedame in die richtigen Bahnen eines glücklichen Hundelebens?

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Inhalte zum Tier wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de