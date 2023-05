Ein Löwenköpfchen und ein Teddy-Kaninchen wünschen sich einen neuen Besitzer: Seit November 2021 sind Marie und Napoleon im Tierheim Esslingen. Die Beiden sind nicht schreckhaft und sogar stubenrein.















Napoleon und Marie möchten zusammen aus dem Tierheim Esslingen ausziehen. Marie ist ein Löwenköpfchen mit braun-schwarz geschecktem Fell. Sie ist weiblich-kastriert und circa drei Jahre alt. Das Teddy-Kaninchen ist Napoleon. Er ist männlich-kastriert und hat ebenfalls braun-schwarz geschecktes Fell. Mit seinen vier Jahren ist er ein Jahr älter als seine Käfiggenossin. Das Futter für Napoleon muss kleingeraspelt werden, weil das Kaninchen eine Zahnfehlstellung der Schneidezähne hat und deshalb nicht richtig abbeißen kann.

Die beiden Tiere fühlen sich sowohl in Innen-, als auch in Außenhaltung wohl. Das Gehege in das Marie und Napoleon einziehen sollen, muss mindestens sechs Quadratmeter groß sein. Da die Kaninchen stubenrein sind, können sie auch in der Wohnung frei herumhoppeln. Außerdem haben sie kein Problem mit Hunden oder Katzen. Generell sind Marie und Napoleon nicht schreckhaft und lieben frischen Löwenzahn von der Wiese. Wer die Tiere aufnehmen möchte, sollte beachten, das vor allem Marie regelmäßig zum Tierarzt muss, wodurch Kosten für den neuen Besitzer entstehen.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de