Der ängstliche Rüde Simon lebt bereits seit über einem Jahr im Esslinger Tierheim. Er sucht verantwortungsvolle Hundehalter mit viel Geduld und Zeit sowie guten Kenntnissen über Angsthunde.















Im Februar vergangenen Jahres wurde der anderthalbjährige Rüde Simon im Tierheim Esslingen abgegeben. Er ist ein junger Herdenschutzhund von starker Statur. Allerdings ist er sich seiner Kraft noch nicht richtig bewusst und muss noch lernen, diese richtig einzusetzen. Da Herdenschutzhunde Spätentwickler sind, wird Simon erst im Alter von etwa zwei bis drei Jahren seinen Charakter entwickelt haben.

Sehr verunsichert und ängstlich kam der Rüde im Tierheim an. Viele Erfahrungen im Zusammenleben mit Menschen konnte er in seinem bisherigen Leben wahrscheinlich nicht machen. Eine versuchte Vermittlung scheiterte aufgrund mangelnder Sicherung des Hundes. Simon war mehrere Wochen entlaufen und verschwunden. Ein professionelles Hundesicherungsteam in der Gegend, in der Simon entlaufen war, fand ihn schließlich.

Simon lebt im Tierheim mit anderen Hunden zusammen, mit denen er sich gut verträgt und sehr wohl fühlt. Mittlerweile hat er auch große Fortschritte gemacht. Da es sich bei Simon um einen Angsthund handelt, werden für den Vierbeiner verantwortungsvolle Hundehalter mit viel Geduld und Zeit sowie guten Kenntnissen über Angsthunde gesucht. Von Vorteil ist außerdem ein souveräner Zweithund im Haushalt, an dem Simon sich orientieren kann und der ihm viel Sicherheit mit auf den Weg gibt.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter 07 11-31 17 33 oder info@tierschutzverein-esslingen.de. Das Tierheim Esslingen ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Samstag 11 bis 14 Uhr erreichbar.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de