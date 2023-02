Die beiden Hündinnen Cindy & Nelly sind aufgrund des plötzlichen Tods ihrer Besitzerin ins Tierheim Esslingen gekommen.















Durch den Schicksalsschlag mussten die beiden Hündinnen Cindy und Nelli ihr Zuhause mit einem Platz im Tierheim-Zwinger tauschen. Gerade ältere Tiere sollten in einem harmonischen Zuhause leben. Die beiden älteren Hundedamen suchen nun ein neues, ruhiges und schönes Zuhause, indem sie ihre letzten Lebensjahre gemeinsam verbringen können. Denn Cindy und Nelli hängen sehr aneinander und wollen gerne zusammen bleiben.

Inhalte zu den Tieren wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

07 11/ 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de