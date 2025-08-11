Tierheim Stuttgart: Tierheim beklagt verantwortungsloses Aussetzen
1
Katzen in der Kühltasche: Kurz vor dem Hitzetod gerettet Foto: Tierheim Stuttgart

Das Tierheim Stuttgart hat aktuell mehr als 100 Katzen zu betreuen. Das Team hat daher einen deutlichen Appell an Halterinnen und Halter – und eine politische Forderung.

Es ist schlimm genug, wenn Menschen Haustiere aussetzen. Wenn die Tiere dabei noch unter quälerischen Bedingungen leiden müssen, fehlt der Leiterin des Stuttgarter Tierheims jegliches Verständnis: „Wir sind erschüttert“, sagt Petra Veiel, die Sprecherin der Einrichtung. Katzen in Kühltaschen und in einem zugeklebten Karton sind die jüngsten Fälle. Das Tierheim hat aktuell mehr als 100 Katzen zu betreuen. Allein in den zurückliegenden eineinhalb Wochen seien weitere neun Katzen mit Jungtieren ausgesetzt worden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.