Tierheim Stuttgart schlägt Alarm: Kranke Tiere – „Wir sind kein Reparaturbetrieb für jahrelange Vernachlässigung“
1
Petra Veiel mit einigen der Tiere, die bei den Tierschützern in schlimmem gesundheitlichen Zustand abgegeben wurden. Foto: Tierheim

Nicht nur im Tierheim Stuttgart werden immer mehr kranke Tiere abgegeben. Manchen Tierhaltern fehlt wirklich das Geld für den Tierarzt, andere wollen ihren alten Hund loswerden.

Die Episode, die Petra Veiel erzählt, bringt das Problem in wenigen Sätzen auf den Punkt. Es werden zunehmend mehr alte Tiere oder Tiere ausgesetzt und abgegeben, „die seit Jahren schwer krank sind und keinerlei medizinische Versorgung erhalten haben.“ Die Sprecherin des Stuttgarter Tierheims hat dafür zwei Erklärungen: Die Menschen hätten weniger Geld oder schlicht „keinen Bock mehr“ auf ihre Tiere. Petra Veiel wird drastisch in ihrer Wortwahl, wenn sie sagt: „Ein Tierheim ist kein Reparaturbetrieb für jahrelange Vernachlässigung. Und es ist keine moralische Waschmaschine, um sich im letzten Augenblick von Verantwortung reinzuwaschen.“

