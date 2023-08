1 Vor allem bei den Katzen gibt es Platzprobleme im Tierheim. Foto: Roberto Bulgrin

Volle Tierheime in der Ferienzeit sind kein neues Problem. In den vergangenen Jahren hat sich die Überfüllung aber zum ganzjährigen Dauerbrenner entwickelt. Können Katzen und Co. bald nicht mehr im Esslinger Tierheim abgegeben werden?















Die Tierheime – vor allem im Südwesten – sind proppenvoll. Das berichtete jüngst der Landestierschutzverband. Was früher vor allem ein Problem der Sommer- und Ferienzeit war, macht den Tierheimen inzwischen das ganze Jahr über zu schaffen. Auch in Esslingen zeige sich das Problem, sagt Manuela Schlattner, die stellvertretende Leiterin des dortigen Tierheims. Hunde, Katzen und Co. würden verstoßen und zum Teil ausgesetzt oder abgegeben. Droht daher bald der Tierheim-Kollaps im Kreis? Können abgegebene Hunde und andere Vierbeiner in Zukunft nicht mehr untergebracht werden?