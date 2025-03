Vorfall in Oberesslingen 23-Jähriger bedroht Personal in Imbiss mit Messer

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Esslingen einen 23-Jährigen festgenommen, der zuvor die Angestellten eines Imbiss in der Hirschlandstraße mit einem Messer bedroht haben soll. Er wurde in die psychiatrische Fachabteilung einer Klinik gebracht.