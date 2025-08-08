Tierheim Esslingen: Neuer Leiter: Warum er große Fußstapfen nicht mag

1 Er ist der Neue an der Spitze des Tierheims Esslingen: Christian Steimer hat die Nachfolge von Horst Theilinger angetreten. Foto: Roberto Bulgrin

Jung, dynamisch, motiviert: Der 25-jährige Christian Steimer hat die Leitung des Tierheims Esslingen übernommen.











Link kopiert

Das „Blaulicht-Gen“ hat er nicht mitbekommen. Beide Elternteile haben eine Ausbildung bei der Polizei gemacht und dort gearbeitet. Und auch Christian Steimer versteht sich als Freund und Helfer – aber als einer für Tiere. Der 25-Jährige ist der neue Leiter des Tierheims Esslingen und damit Nachfolger von Horst Theilinger, der nach 32 Jahren im Dienst der Einrichtung auf der Neckarinsel in den Ruhestand gegangen ist.

Das Gerede von „den großen Fußstapfen“ mag er gar nicht. Natürlich, sagt Christian Steimer, hat Horst Theilinger in seiner langen Dienstzeit das Tierheim Esslingen geprägt. Natürlich kannte er die Gegebenheiten in der Einrichtung in- und auswendig. Und natürlich war er ein Tierheim-Insider, der die Geschichte fast jedes Backsteins und fast jedes Tieres im Schlaf aufsagen konnte. Doch, so der junge Mann selbstbewusst, er wolle nicht versuchen, seinen Vorgänger zu kopieren oder ihm nachzueifern. Er wolle seinen eigenen Weg gehen, seine eigenen Entscheidungen treffen, seine eigenen Wendepunkte setzen. In der Luft hängt er dabei nicht. Horst Theilinger habe versprochen, dass er bei Nachfragen zur Verfügung stehe, und mit der stellvertretenden Leiterin Manuela Schlattner hat der neue Chef ein weiteres Tierheim-Urgestein zur Seite.

Ging nach 32 Jahren an der Spitze des Tierheims Esslingen in den Ruhestand: Horst Theilinger (links) zusammen mit David Koch, dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins Esslingen und Umgebung. Foto: Roberto Bulgrin

Tierheim Esslingen: Mit Tiere streicheln und Gassi gehen ist es nicht getan

Gelernt hat er den Job auch. Christian Steimer ist ein Eigengewächs der Einrichtung. Im September 2020 hat er – damals noch unter Corona-Bedingungen – seine Ausbildung zum Tierpfleger in Esslingen begonnen. Falsche Vorstellungen, sagt der 25-Jährige, wurden schnell korrigiert. Mit ein bisschen Tiere streicheln und ein wenig Gassi gehen ist es nicht getan. Vor allem müssten Reinigungsarbeiten erledigt werden. Drei Jahre hat die Ausbildung zum Tierpfleger Fachrichtung Tierheim und Tierpension gedauert.

Möglich wären auch eine Lehre mit Spezialisierung auf Forschung und Klinik oder auf Zoos gewesen. Doch Christian Steimer kam auch über persönliche Kontakte zum Esslinger Tierheim.

Der in Ostfildern Geborene und in Denkendorf Aufgewachsene startete nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung zum Forstwirt. Diese Lehre aber, das bemerkte er bald, war nicht sein Ding. Nach einem halben Jahr orientierte er sich beruflich um und fand auf der Jugendfarm in Esslingen, einem pädagogisch betreuten Aktiv- und Abenteuerspielplatz mit Tieren, sein persönliches Paradies.

Beim Inselfest im Juni 2025 war das Tierheim Esslingen auf der Neckarinsel mit dabei. Foto: Roberto Bulgrin

Noch heute schwärmt er von der Zeit dort. Für die Einrichtung absolvierte er zunächst ein Praktikum und dann den Bundesfreiwilligendienst („Bufdi“). Wie wichtig die Arbeit der Jugendfarm ist, hat Christian Steimer durch ein Schlüsselerlebnis erfahren. Er sei mit ein paar Kindern in der Natur unterwegs gewesen und habe zu seinen Begleitern gesagt: „Heute gehen wir in den Wald.“ Nach einiger Zeit habe ihn eines der Kinder gefragt: „Wo ist denn der Wald, Christian?“. Dabei, so sagt er, standen sie mitten drin. Dass Kinder nicht einmal mehr den Wald kennen, habe ihn erschüttert. Und für ihn stand fest: Er wollte beruflich etwas mit Kindern oder mit Tieren machen.

Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Tiere. Die Jugendfarm auf dem Zollberg und das Tierheim Esslingen unterhielten Kontakte zueinander – und so erfuhr Christian Steimer, dass Azubis zu Tierpflegern gesucht werden. Er bewarb sich und wurde genommen. Nur die Berufsschulzeit verbindet er mit Stress. Der Unterricht wurde wochenweise in Ettlingen im Landkreis Karlsruhe abgehalten. Es hätte schon Übernachtungsmöglichkeiten dort gegeben, sagt der neue Tierheimleiter. Aber er wolle abends einfach lieber in seinem eigenen Bett schlafen. Darum sei er hin- und hergependelt. Die lange Anreise sei nervig gewesen. Doch er hat es gepackt, seine Ausbildung beendet und ist im Tierheim geblieben.

Als dann Horst Theilinger seinen Abschied in den Ruhestand ankündigt hat, hat er zugegriffen. Doch an der Spitze zu stehen, sei etwas anderes, als im Team mitzuarbeiten. Die Abrechnung sei zu machen, E-Mails seien zu beantworten, Personalführung der 21 Mitarbeitenden gehöre zum Job-Portfolio. Er sei gespannt auf das ganze Neue, das auf ihn zukomme, sagt Christian Steimer.

Doch er hat auch Respekt vor der Arbeit. Er möchte dem Job seine eigene Handschrift geben, neue Impulse setzen, manches verändern. Besonders liegt ihm eine Verbesserung des Jobprofils am Herzen. Durch eine neue Schichtregelung hofft er, Arbeitsbelastung und -zeiten der Mitarbeitenden weiter verbessern zu können: „Die Tätigkeit muss für junge Leute noch attraktiver gemacht werden.“ Regeln muss er auch weiterhin die Finanzen. Etwa 1,2 Millionen Euro braucht das Tierheim im Jahr zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Für Freizeitaktivitäten hat Christian Steimer, der nun in Deizisau lebt, nach anstrengenden Arbeitstagen wenig Zeit. Doch er treibt gerne Sport und kümmert sich um seinen Hund. Den hat er natürlich aus dem Tierheim Esslingen.

Herrchen eines Hundes aus dem Tierheim Esslingen

Das Tierheim Esslingen

Vorgänger

Horst Theilinger war dem Tierheim Esslingen 32 Jahre lang vorgestanden. Der 1965 in Mettingen Geborene hatte nach einer Ausbildung bei der Post, einer Lehre zum Industriekaufmann und einer Tätigkeit für einen großen Autobauer im Sommer 1993 die Leitung der Einrichtung auf der Neckarinsel übernommen. Mitte Juli hatte er sich in den Ruhestand verabschiedet.

Tierheim Ende 1962 war das Tierheim auf der Neckarinsel eingeweiht worden, das anfangs nur Hunde und Katzen aufnahm. In die Dienstzeit von Horst Theilinger fiel der Neubau. 2019 wurde mit Hilfe der Margarete-Müller-Bull-Stiftung, Zuschüssen von Stadt und Land sowie vielen Spendern ein zweigeschossiges Gebäude am bisherigen Standort errichtet. Bis zu 160 Tiere können aufgenommen werden.

Fest

Am Sonntag, 7. September, lädt das Tierheim Esslingen auf der Neckarinsel zu einem Tag der Begegnung ein. Von 11 bis 18 Uhr gibt es Treffen und Gespräche, Informationen zum Tierheim und zum Tierschutzverein Esslingen und Umgebung sowie eine Tombola.