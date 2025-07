Tierheim Esslingen: Nach 32 Jahren Dienst: Tierheimleiter Horst Theilinger hört auf

Angriff in Nürtingen 23-Jähriger von Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und geschlagen

Nach einem Streit am Omnibusbahnhof in Nürtingen (Kreis Esslingen) wurde am Dienstag ein 23-Jähriger angegriffen und verletzt. Die Polizei konnte einen Verdächtigen ermitteln.