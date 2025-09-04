Tierheim Esslingen: Hundevorführungen und ein Treffen mit dem „Top Dog“

1 Ihre Vierbeiner und ihre Einrichtung stellen Christian Steimer, der Leiter des Tierheims Esslingen, und sein Team beim Tag der Begegnung vor. Foto: Roberto Bulgrin

Beim Tag der Begegnung im Tierheim Esslingen begegnen Besucher nicht nur den Bewohnern der Einrichtung auf der Neckarinsel. Es gibt auch Unterhaltung.











Viele Begegnungen gibt es beim Tag der Begegnung – mit Tieren, mit Menschen, mit Unterhaltung und mit dem Tierheim. Denn die Einrichtung auf der Neckarinsel stellt sich bei diesem Tag der offenen Tür am Sonntag, 7. September, vor.

Doch auch wer das Tierheim am Nymphaeaweg 6 in Esslingen bereits kennt, kann Neues erfahren. Laut Leiter Christian Steimer gibt es von 11 bis 18 Uhr Infostände, Kulinarisches und Geselligkeit.

TV-Erfahrene kommen mit Hundeshow ins Tierheim Esslingen

Bei Hundevorführungen werden die Vierbeiner des Tierheims präsentiert. Noch mehr tierische Shows gibt es mit Tim Schuck und Manuela Vogel. Dass sie telegen sind, haben sie mit ihrer Teilnahme bei der TV-Show „Top Dog Germany“ eindrucksvoll bewiesen. Bei diesem Format müssen sie laut dem Sender RTL einen Parcours bezwingen und sich gegen eine „pfotenstarke Konkurrenz“ durchsetzen. Nun zeigen sie ihre Hundeshow beim Tag der Begegnung. Zum Glück gibt es dort auch eine Tombola. Neben Accessoires für Tierhalter wie Hundeleinen und -halsbändern kann eine Kehrmaschine gewonnen werden.

Mitte 2024 hatte das Esslinger Tierheim mit Plüschhund Fibs ein neues Maskottchen erhalten. Foto: Roberto Bulgrin

Die Parkmöglichkeiten vor und bei dem Tierheim sind begrenzt. Darum empfehlen die Veranstalter, die Stellplätze im Industriegebiet Neckarwiesen und bei Möbel Rieger zu nutzen.

Mehr unter www.tierheim-esslingen.de