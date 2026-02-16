Tiergestützte Therapie: Hanna und Emmi schenken Trost im Marienhospital

8 Für Patient Joachim Dieterich (links) ist die Hündin Hanna eine Bereicherung im Marienhospital. Auch Stifter Robert Mayr (rechts) ist von der tiergestützten Therapie überzeugt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Im Marienhospital besuchen zwei Therapiehunde jede Woche Patienten auf der Palliativstation – und spenden ihnen Trost und Wärme.











Wenn Hanna oder Emmi auf der Palliativstation unterwegs sind, dreht sich eigentlich alles nur um die beiden. Pfleger, Patienten oder Notfallsanitäter, die gerade zufällig vorbeilaufen – jeder bleibt stehen, lächelt oder wuschelt den Hündinnen über den Kopf. „Ich liebe Hunde, alle Tiere eigentlich. Früher hatte ich auch selbst Hunde“, sagt Joachim Dieterich, Patient auf der Palliativstation. Für ihn ist es ein Highlight, wenn die Hündinnen einmal die Woche auf der Station sind und er sie streicheln kann.