Tiergestützte Therapie: Hanna und Emmi schenken Trost im Marienhospital
8
Für Patient Joachim Dieterich (links) ist die Hündin Hanna eine Bereicherung im Marienhospital. Auch Stifter Robert Mayr (rechts) ist von der tiergestützten Therapie überzeugt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Im Marienhospital besuchen zwei Therapiehunde jede Woche Patienten auf der Palliativstation – und spenden ihnen Trost und Wärme.

Wenn Hanna oder Emmi auf der Palliativstation unterwegs sind, dreht sich eigentlich alles nur um die beiden. Pfleger, Patienten oder Notfallsanitäter, die gerade zufällig vorbeilaufen – jeder bleibt stehen, lächelt oder wuschelt den Hündinnen über den Kopf. „Ich liebe Hunde, alle Tiere eigentlich. Früher hatte ich auch selbst Hunde“, sagt Joachim Dieterich, Patient auf der Palliativstation. Für ihn ist es ein Highlight, wenn die Hündinnen einmal die Woche auf der Station sind und er sie streicheln kann.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.