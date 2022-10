Alternativen zur Gasheizung Heizdecke, Radiator oder Heizlüfter – Was günstig wärmt

Frieren will im Winter keiner. So mancher überlegt sich, mit strombetriebenen Heizsystemen mehr Wärme in die Wohnung zu bringen. Doch lohnt sich das? Das sagt die Stiftung Warentest.