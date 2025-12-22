Tier des Monats: Verschmuster Kater Luca sucht ein neues Zuhause

1 Der verschmuste Kater Luca sucht ein neues Zuhause. Foto: Yelin Türk

Der Hübsche Kater Luca ist im Esslinger Tierheim das Tier des Monats im Dezember. Die Schmusekatze sucht nach einem neuen Zuhause.











Luca ist ein zweijähriger Europäisch-Langhaarkater. In diesem Monat ist er das Tier des Monats im Esslinger Tierheim. Seine vorherigen Besitzer gaben ihn im Tierheim ab, da sie keine Zeit mehr für ihn hatten. Er ist verschmust, freundlich, kastriert und auf der Suche nach einem neuen Zuhause, in dem er das Haus oder die Wohnung als Einzelkatze ganz für sich hat. Der Kater sollte in Wohnungshaltung leben, am besten mit gesichertem Balkon.

Luca leidet an einer Herzerkrankung, die regelmäßige Kontrollen erfordert. Davon lässt der liebe Schmusekater sich aber nicht kleinkriegen. Mit Geduld, Verständnis und einem ruhigen Zuhause kann er, laut dem Tierheim, trotzdem ein glückliches Leben führen.

Zusammenarbeit mit dem Tierheim

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.