Wegen einer unheilbaren Erkrankung ist unklar, wie viel Zeit Milano noch bleibt. Das hält den verschmusten Bewohner des Esslinger Tierheims aber nicht davon ab, mit Menschen oder mit anderen Hunden zu spielen.











Link kopiert

Der American Staffordshire Milano lebt seit Juni im Tierheim auf der Neckarinsel. Zuvor war er in desolatem Zustand in der Nähe der Esslinger Burg aufgefunden worden. Nach eingehenden Untersuchungen in einer Tierklinik stellte heraus, dass der Rüde an einer chronischen und fortschreitenden Krankheit leidet. Sein Kleinhirn baut sich immer weiter ab. Das wirkt sich momentan vor allem die Motorik des Hundes aus, aber auch künftige Veränderungen in seinem Verhalten sind nicht auszuschließen.

Wie viel Zeit Milano noch bleibt, lässt sich nicht genau abschätzen. Heilbar ist die Krankheit jedoch nicht. Deshalb sucht das Esslinger Tierheim dringend einen geeigneten Hospizplatz für den Vierbeiner. Sein neues Zuhause sollte ebenerdig sein, da er wohl in absehbarer Zeit keine Treppen mehr steigen kann. Außerdem muss der Mischling regelmäßig zum Tierarzt.

Doch trotz seiner gesundheitlichen Probleme ist Milano ein fröhlicher und verschmuster Hund, der gerne mit Menschen spielt und Gassi geht. Er wäre deshalb auch für Familien mit Kindern geeignet. Mit seinen Artgenossen kommt der Rüde ebenfalls gut zurecht. Eventuell ist er sogar katzenverträglich.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.