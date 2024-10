Im Esslinger Tierheim leben derzeit verschiedene Arten von Sittichen. Die ursprünglich aus Australien stammenden Vögel fangen manchmal an, zu sprechen. Allerdings zeigen sie dieses Verhalten nur, wenn es ihnen nicht gut geht.











Ein türkisfarbener Kopf blickt vorsichtig von einem Ast herab, gelb-schwarz gestreifte Flügel bedecken einen grünen Rumpf, über orangefarbenen Backen ragt ein Federschopf in die Höhe und erinnert dabei an eine Irokesen-Frisur – in den Volieren des Esslinger Tierheims bietet sich ein bunter Anblick. Dort tummeln sich verschiedene Arten von papageienartigen Vögeln: Wellensittiche, Nymphensittiche und Singsittiche.

Einige der Tiere hat das Veterinäramt aufgrund von schlechter Haltung beschlagnahmt. Die anderen Vögel wurden abgegeben, da sich ihre vorherigen Besitzer altersbedingt nicht mehr um sie kümmern konnten. Für beide Gruppen sucht das Tierheim nun ein neues Zuhause.

Grundsätzlich sind die Sittiche sprachbegabt. Dieses Verhalten legen sie jedoch nur dann an den Tag, wenn sie sich einsam fühlen. Deshalb ist es wichtig, dass immer mindestens zwei Tiere derselben Art zusammen leben. Außerdem benötigen die ursprünglich aus Australien stammenden Schwarmvögel eine Voliere mit ausreichend Platz, um darin umherflattern zu können.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.