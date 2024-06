Tier des Monats Juni: Rüde Socke sucht neues Zuhause

Der Schäferhund-Collie-Mischling Socke aus dem Tierheim Esslingen hofft auf eine neue Familie. Das stubenreine Tier kommt auch mit Kindern gut zurecht. Im Video erzählt ein Pfleger, worüber sich der Rüde besonders freut.











Der zweijährige Rüde Socke ist momentan im Tierheim Esslingen untergebracht. Das Leben dort macht ihm allerdings stark zu schaffen. Deshalb hofft der Schäferhund-Collie-Mischling auf ein neues Zuhause.

Wenn Socke andere Artgenossen sieht, versetzt ihn das sofort in Stress. Auch das Spazierenführen an der Leine macht ihn aggressiv. Beides sind aber Verhaltensweisen, die sich abtrainieren lassen. Daran arbeiten die Pflegerinnen und Pfleger des Tierheims mit Socke.

Ansonsten ist der Rüde ein ruhiger und kontaktfreudiger Hund. Socke kennt das Leben in einer Wohnung. Außerdem ist der stubenreine Mischling an Kinder gewöhnt. Er eignet sich als Familienhund.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.