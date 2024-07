Das Kleintierhaus im Esslinger Tierheim hat enormen Zuwachs erhalten. Nach einer Beschlagnahmung kamen 29 Kaninchen dazu, die sich seitdem noch vermehrt haben. Sie fühlen sich wohl, wenn sie viel Platz haben und in Gruppen zusammenleben können.











Insgesamt 51 Kaninchen leben derzeit im Tierheim Esslingen. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde kürzlich durch das Veterinäramt beschlagnahmt. Darunter waren sowohl Männchen als auch Weibchen, dementsprechend haben sich die Neuankömmlinge seitdem vermehrt. Das Tierheim sucht deshalb dringend Abnehmer. Auch eine Patenschaft hilft weiter.

Kaninchen sind soziale Gruppentiere und dürfen nicht alleine gehalten werden. Sie benötigen viel Platz und Auslauf, entweder in einem sicheren Gehege im Garten oder in der Wohnung. Ein handelsüblicher Käfig ist dagegen kein passender Lebensraum.

Bei den kleinen Säugern handelt es sich um Fluchttiere, nicht um Kuscheltiere. Sie sollten daher nicht auf den Arm genommen werden und sind auch nicht geeignet für Kleinkinder. Kaninchen benötigen täglich frisches Wasser und Heu. Außerdem ernähren sie sich von Gras, Wildkräutern und frischen Zweigen.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.