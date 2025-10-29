Tier des Monats in Esslingen: Schüchterne Hündin Thalia sucht ein neues Zuhause

1 Hündin Thalia ist das Tier des Monats. Foto: Yelin Türk

Thalia ist im Esslinger Tierheim das Tier des Monats. Die schüchterne Hündin sucht ein neues Zuhause.











Die schüchterne Hündin Thalia ist im Esslinger Tierheim das Tier des Monats im Oktober. Geboren wurde Thalia im Stuttgarter Tierheim, wo sie auch lebte, bis sie nach Esslingen wechselte. Nun sucht die Hündin ein neues Zuhause.

Thalia zeigt sich im Tierheim laut den Pflegerinnen und Pflegern sehr freundlich und verträgt sich gut mit anderen Hunden. In neuen Situationen reagiert die Hündin zunächst etwas schüchtern, taut aber mit Geduld schnell auf. Thalia kann derzeit nicht allein bleiben, weswegen sie ein Zuhause sucht, in dem sie in den ersten Monaten durchgehend begleitet wird.

Zusammenarbeit mit dem Tierheim

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.