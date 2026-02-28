Tier des Monats: Esslinger Scottish-Fold-Katzen suchen ein neues Zuhause

1 Wegen ihrer engen Bindung wird die Katzen-Familie jeweils zu zweit in Wohnungshaltung vermittelt. Foto: Lena Fux

Die vier Scottish-Fold-Katzen Elvira, Ella, Edgar und Elias sind die Tiere des Monats im Esslinger Tierheim. Die Familienbande möchte jeweils zu zweit adoptiert werden.











Link kopiert

Katzenmama Elvira kam gemeinsam mit ihren drei Kindern Elias, Ella und Edgar ins Esslinger Tierheim, da ihre vorherigen Besitzer sie nicht behalten konnten. Nun suchen sie paarweise nach einem neuen, liebevollen Zuhause.

Die Familie gehört zu der Rasse der Scottish-Fold-Katzen, die als Qualzucht gilt. Charakteristisch für diese Rasse sind Faltohren, deren Ursache ein Gendefekt ist. Durch diesen Defekt werden jedoch Knorpel im gesamten Skelett erweicht. Die Folge können starke Gelenkschmerzen, Deformationen und Bewegungseinschränkungen im weiteren Lebensverlauf sein.

Bislang zeigen die vier Katzen noch keine starken Beeinträchtigungen. Potenzielle Halterinnen und Halter sollten sich dieser gesundheitlichen Problematik allerdings bewusst sein, so das Tierheim Esslingen.

Die Brüder Elias und Edgar werden wegen ihrer engen Bindung nur gemeinsam in Wohnungshaltung vermittelt. Auch Ella und ihre Mutter Elvira sollen zusammenbleiben.

Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.