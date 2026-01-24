Tier des Monats: Esslinger Meerschweinchen suchen ein neues Zuhause

1 Mocca (im Bild) und Teddy sind im Januar die Tiere des Monats. Foto: Yelin Türk

Die Meerschweinchen Teddy und Mocca sind die Tiere des Monats im Esslinger Tierheim. Warum sie trotz Trennungsgeschichte zusammenbleiben sollen.











Die Meerschweinchen Teddy und Mocca haben eine schwierige Zeit hinter sich. Ihre Vorbesitzer gaben sie im November 2025 an Esslinger Tierheim ab, weil sich die Tiere nicht mehr miteinander verstanden haben sollen. Jetzt sind die beiden Meerschweinchen die Tiere des Monats im Januar.

Im Tierheim haben sich die beiden Männchen wieder vertragen. Deswegen suchen sie zusammen nach einem neuen Zuhause. Die Meerschweinchen sind beide kastriert und etwa vier Jahre alt.

Zusammenarbeit mit dem Tierheim

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711/ 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.