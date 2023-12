Tier des Monats Dezember: Katze Fine sucht neue Besitzer mit Geduld

1 Fine ist kastriert und geimpft. Foto: Tierheim Esslingen

Seit Herbst lebt die Katzenmama Fine zusammen mit ihren Jungen im Tierheim Esslingen. Nun freut sie sich auf eine eignes Zuhause. Da Fine sehr scheu ist, sollten ihre neuen Besitzer viel Geduld mitbringen.











Die junge Katzenmama Fine lebt seit einiger Zeit im Tierheim in Esslingen. Sie kam mit ihren kleinen Kitten und hat ihre Babys liebevoll aufgezogen. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Kleinen ihren eigenen Weg in die große, weite Welt hinaus gehen. Und deshalb sucht die hübsche Fine jetzt ihr eigenes, neues Zuhause. Denn alleine zurückbleiben, im tristen Tierheimzwinger, möchte sie nicht.

Fine ist eine ängstliche und sehr schüchterne Katze. Das Zusammenleben mit Menschen kennt sie nicht und hat auch Angst vor Annäherungen. Das Tierheim sucht für die süße Samtpfote eine liebevolle Endstelle, wo Fine ankommen darf und sich ganz allmählich an die Gepflogenheiten und den Alltag ihrer Menschen gewöhnen darf. Das soll bei erfahrenen Katzenliebhabern sein, die den Umgang mit scheuen und ängstlichen Katzen bereits kennen. Fine ist kastriert, geimpft und gesund.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Besuchszeiten

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 11.00 bis 14.00 Uhr.