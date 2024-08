Mit dem Trubel im Esslinger Tierheim ist Nala meist überfordert. Das sensible Tier gerät bei Lärm schnell unter Stress. In einer ruhigen Umgebung schmust die Wohnungskatze jedoch gerne und lässt sich auf Streicheleinheiten ein.











Nala lebt seit Juni im Esslinger Tierheim. Die vier Jahre alte Katze wurde dort abgegeben, weil sie ihre vorherige Besitzerin angegriffen hatte. Das ist kein Zufall: Auf laut Geräusche und Stimmen reagiert Nala sehr sensibel. Sie gerät dann leicht unter Stress und wird in ihrer Angst aggressiv.

Dementsprechend schwer waren für Nala, die zuvor keinen sozialen Kontakt mit anderen Katzen hatte, die ersten Wochen im Tierheim. Der Trubel im Katzenhaus überforderte sie, in der Folge fiel sie in ein tiefes Loch.

In einem ruhigen Umfeld, an das sie sich gewöhnt hat, wird Nala jedoch durchaus zutraulich. Dann lässt sie sich gerne streicheln und schmust mit den Menschen, die sie kennt. Für die Wohnungskatze wäre deshalb ein Zuhause in einer ländlichen Umgebung ideal.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.