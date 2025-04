Tier des Monats April: Zebrafinken aus dem Esslinger Tierheim suchen neues Zuhause

1 Die Zebrafinken Chip und Chap sind die Tiere des Monats im Tierheim Esslingen. Foto: Yelin Türk

Das Esslinger Tierheim sucht ein neues Zuhause für die beiden Zebrafinken Chip und Chap.











Link kopiert

Die Zebrafinken Chip und Chap suchen ein neues Zuhause. Die beiden wurden zu den Tieren des Monats im Tierheim Esslingen ernannt. Dort landeten sie nach dem Tod ihres ursprünglichen Besitzers.

Chip und Chap sind – wie für Finken üblich – klein. Daher können sie problemlos in einer Voliere in der Wohnung oder im Haus gehalten werden. Solange ein Schutzraum vorhanden ist, der die Tiere vor Kälte schützt, können sie auch in einer Außenvoliere gehalten werden.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Für einen Besuch im Tierheim vereinbaren Sie bitte einen Termin unter:

0711 311733 oder info@tierschutzverein-esslingen.de

Sie erreichen das Tierheim Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 11 bis 14 Uhr.