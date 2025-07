Tiefgarage in Esslingen: Neuer Betreiber: Parkhaus am Marktplatz soll saniert werden

1 Das Parkhaus in Marktplatznähe soll saniert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Die Tiefgarage an der Esslinger Agnespromenade ist in die Jahre gekommen. Nun soll sie umfassend saniert werden. Hintergrund ist ein Betreiberwechsel: Die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg übernimmt die 394 Stellplätze in der Tiefgarage Anfang des nächsten Jahres. Sie will in den kommenden Jahren einen siebenstelligen Betrag in die Erneuerung der Parkanlage und den Ausbau der Ladeinfrastruktur investieren.

Die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW) ist eine hundertprozentige Tochter des Landes Baden-Württemberg. Sie hat nach eigenen Angaben Anfang Juni einen langfristigen Pachtvertrag zur Bewirtschaftung der Parkgarage in der Agnespromenade mit der Stadt Esslingen abgeschlossen, der im Januar 2026 in Kraft trete. Grund dafür sei, dass der größere Teil der Parkflächen dem Land Baden-Württemberg gehöre, teilt Marcel Meier von der städtischen Pressestelle in Esslingen mit: „In Zukunft möchte das Land die Parkflächen selbst mit der landeseigenen PBW bewirtschaften.“ Bislang ist die Park Service Hüfner GmbH Betreiberin der Parkgarage an der Agnespromenade.

Investitionen in Technik und Ladesäulen in Esslinger Tiefgarage

Laut PBW verfügt die Tiefgarage über insgesamt 394 Stellplätze, von denen 278 öffentlich nutzbar seien. In den kommenden Jahren wolle man die Parkgarage umfassend sanieren. Dabei soll unter anderem die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden, zudem will man verstärkt auf digitale Technik setzen und bessere Wegeleitsysteme etablieren. Außerdem ist der Ausbau eines sogenannten Smart Mobility Hubs geplant, also eines Knotenpunktes, an dem der Wechsel von einem Verkehrsmittel auf ein anderes erleichtert wird.

Die Stadt hofft, dass das Parkhaus in Esslingen künftig technisch moderner und einladender wird.

Keine Bauarbeiten während Esslingens Stadtjubiläum

Die Sanierung und Modernisierung der Tiefgarage sollen im laufenden Betrieb stattfinden. Um die Einschränkungen für Nutzerinnen und Nutzer so gering wie möglich zu halten, werde abschnittsweise gearbeitet, teilt die PBW mit. Konkret sei eine Komplettsanierung geplant, die sowohl die Erneuerung des Bodens als auch Malerarbeiten und die Erneuerung der Beleuchtung umfassen soll. Auch die Installation moderner Parkabfertigungsanlagen sei geplant, ebenso eine neue Beschilderung sowie eine optimierte Wegeführung. Zudem ist der Aufbau von E-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorgesehen. Man habe den Zeitplan für die Sanierung so gestaltet, dass die Bauphasen sich nicht mit den Feierlichkeiten des 1250-Jahr-Jubiläums der Stadt Esslingen im Jahr 2027 überschneiden, teilt die PBW mit.

Sanierung soll Esslinger Parkhaus zukunftsfest machen

Für die Sanierung sind laut PBW Investitionen im siebenstelligen Bereich vorgesehen. Anja Müller, Geschäftsführerin der PBW, erklärt: „Wir freuen uns, die Mobilität in Esslingen mit einem weiteren Standort zukunftsfähig auszurichten. Die Investitionen in Ladeinfrastruktur, Sicherheit und Nutzerkomfort sind Teil unserer Strategie, Mobilität nachhaltig und serviceorientiert zu gestalten.“

Im Esslinger Rathaus begrüßt man das Vorhaben: „Die Stadt Esslingen freut sich sehr, mit der PBW eine landeseigene Gesellschaft sowie einen langfristigen Partner für das Parkhaus in der Agnespromenade gewinnen zu können“, sagt Pressesprecher Marcel Meier. Die Tiefgarage werde künftig „technisch moderner, einladender und damit deutlich attraktiver“ gestaltet.

Die PBW wurde 1994 gegründet und bietet seither Dienstleistungen für Parkräume an. Als Landestochter bewirtschaftet sie nach eigenen Angaben in 50 Städten 230 Parkgaragen sowie Parkplätze im Freien mit insgesamt mehr als 25 000 Stellplätzen und sei damit nahezu flächendeckend in ganz Baden-Württemberg vertreten. Auch im Bereich der E-Mobilität ist sie aktiv: Inzwischen biete sie an 177 Standorten mehr als 1200 Ladepunkte an und beraten zudem im Hinblick auf zukunftsorientierte Mobilitätslösungen.