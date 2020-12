1 Die Neugestaltung des Bahnhofsareals wird Neuhausen entscheidend verändern. Foto: Ines Rudel

Mit einem Bebauungsplan stellten die Gemeinderäte in Neuhausen Weichen für die Bebauung des nördlichen Teils des Bahnhofsareals. Trotz konstruktiver Debatte eskalierte der Streit mit dem Bürgermeister erneut.

Neuhausen - Wegen einer Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienhauses am Bahnhof Neuhausen im Teilbereich Nord stellt die Gemeinde nun für dieses Gebiet einen Bebauungsplan auf. Im Plangebiet ist ein Mischgebiet vorgesehen. „Weil der S-Bahnhof kommt, wird es in dem Gebiet etwas lauter“, begründete Jérôme Amiguet vom Stuttgarter Stadtplanungsbüro Baldauf das Konzept. Mit einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dem Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren zu, um diesem wichtigen Zukunftsprojekt den Weg zu ebnen. Bei der Sitzung des Gremiums in der Egelseehalle taten sich bei diesem wie auch bei den folgenden Tagesordnungspunkten tiefe Gräben zwischen dem Bürgermeister Ingo Hacker und den Räten auf (siehe Kommentar).