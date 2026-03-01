Tickets ab Montag erhältlich: Stuttgart 21: Tage der offenen Baustelle an Ostern
1
Zahlreiche Besucher werden wieder zu den Tagen der offenen Baustelle am neuen Hauptbahnhof erwartet. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Es ist ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal öffnet die S-21-Baustelle für Besucher. Das Interesse wird vermutlich wieder groß sein – die kostenlosen Tickets sind bald erhältlich.

Es ist ein inzwischen lieb gewonnenes Ritual. Bereits zum zehnten Mal öffnet der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm zusammen mit der Deutschen Bahn an Ostern die Tore rund um den Hauptbahnhof für die Tage der offenen Baustelle bei Stuttgart 21. Angesichts der neuen Gerüchte, dass das Milliarden Euro teure Bahnprojekt nun erst 2029 in Betrieb geht, voraussichtlich nicht das letzte Mal.

