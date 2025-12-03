Thüringen: Hunde attackieren Spaziergänger - Hund totgebissen

1 Zwei Kangal-Hirtenhunde hatten den Spaziergänger und seinen Hund angegriffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Depositphotos/bllkcbs@gmail.com via imago-imag

Schock beim Spaziergang: Zwei freilaufende Kangal-Hirtenhunde greifen an, ein Hund stirbt, sein Halter landet im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.











Folgenschwerer Angriff in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Mann, eine Frau und ihre beiden Hunde sind laut Polizeiangaben von zwei freilaufenden Kangal-Hirtenhunden angegriffen worden. Die beiden Hirtenhunde attackierten demnach am Vormittag die Spaziergänger und ihre Tiere und verletzten eines davon so schwer, dass es daraufhin starb. Auch der Mann sei verletzt und im Krankenhaus behandelt worden.

Die beiden freilaufenden Kangal-Hirtenhunde seien später von ihrem Besitzer eingefangen worden, heißt es weiter. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.