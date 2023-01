16 Moritz Bleibtreu in „Blackout“ Foto: W&B Television/Gordon Timpen

Bei Sat.1 ist die Thrillerserie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu gestartet. Allen, die nicht Woche für Woche auf neue Folgen warten wollen, verraten wir, wo es die ganze Serie bereits zu sehen gibt.















Link kopiert

Fans des linearen Fernsehen haben es schwer. Vor allem wenn sie Thrillerserien mögen. Sie müssen immer noch wie im vergangenen Jahrhundert zwischen einzelnen Episoden eine Woche warten, bis die spannende Geschichte weitererzählt wird. So geht es zum Beispiel all jenen, die gerade beim Start der Serie „Blackout“ bei Sat.1 eingeschaltet haben und es gar nicht erwarten können, wie die Geschichte weitergeht.

Die komplette Staffel verfügbar

Der Sechsteiler „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle erzählt davon, was passiert, wenn in ganz Europa der Strom ausgeht. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die lineare Ausstrahlung bei Sat.1 auszutricksen und schneller herauszufinden, wie die Geschichte endet.

Die eine ist noch etwas altmodischer als lineares Fernsehen: Man könnte nämlich einfach Marc Elsbergs Roman lesen, auf dem die Serie beruht. Die zweite ist die, die Serie zu streamen. Tatsächlich ist „Blackout“ nämlich schon seit Oktober 2021 bei dem Streamingdienst Joyn verfügbar. Wer dort bereits alle Episoden (in HD und ohne Werbung) schauen will, muss allerdings das kostenpflichtige Angebot Joyn Plus+ abonnieren.

Marc Elsbergs Thriller

Die Thrillerserie „Blackout“ ist nicht die erste Verfilmung eines Romans von Marc Elsberg. Im Ersten war im November 2021 auch die Adaption des futuristischen Krimis „Zero“ mit Heike Makatsch zu sehen.