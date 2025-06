Thorsten Frei von der CDU: Kanzleramtschef im Kreis Esslingen zu Besuch

1 Thorsten Frei Foto: dpa/Christophe Gateau

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) diskutiert am 28. Juni in Lenningen zentrale Herausforderungen wie Sicherheit und Migrationspolitik.











Für eine Diskussionsveranstaltung kommt der Kanzleramtschef und Bundesminister für besondere Aufgaben, Thorsten Frei (CDU), in den Kreis Esslingen. Auf Einladung der Kirchheimer CDU-Landtagsabgeordneten Natalie Pfau-Weller kommt er am Samstag, 28. Juni, nach Lenningen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Klarer Kurs für Deutschland“ und soll ein Gespräch über zentrale Herausforderungen unserer Zeit darstellen. Sie beginnt um 14 Uhr auf dem Sulzburghof in Lenningen.

„Zentrale Herausforderungen wie innere Sicherheit und Migrationspolitik“

Laut Veranstalterin steht der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt. Diskutiert würden aktuelle und drängende Fragen unserer Zeit – von der inneren Sicherheit und Migrationspolitik über den Bürokratieabbau bis hin zur Zukunftsgestaltung Deutschlands.

„Ich freue mich sehr, mit Thorsten Frei einen erfahrenen Bundespolitiker begrüßen zu dürfen, der maßgeblich an der Arbeit der Bundesregierung beteiligt ist“, erklärt Natalie Pfau-Weller. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an natalie.pfau-weller@cdu.landtag-bw.de oder unter Telefon 070 21/734 79 07.