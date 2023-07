1 Am Klinikum Esslingen werden künftig Lungentumorpatienten aus den Landkreisen Esslingen und Göppingen operiert. Foto: Soloviova Liudmyla/stock.adob/e

Die Kliniken in den Landkreisen Esslingen und Göppingen schließen sich im Bereich Lungenerkrankungen zu einem Verbund zusammen. Am neu gegründeten Thoraxzentrum Südwest in Esslingen sollen Tumorpatienten operiert werden.















Link kopiert

Dieser Verbund konnte schnell in trockene Tücher gebracht werden. Nach nur sechseinhalb Wochen Vorarbeit und drei mündlichen Besprechungen konnten die Alb Fils Kliniken, die Medius Kliniken und das Klinikum Esslingen gemeinsam verkünden, dass sie in den Landkreisen Esslingen und Göppingen bei der Behandlung von Lungenerkrankungen nun eng zusammenarbeiten werden. Am Klinikum Esslingen wurde das so genannte Thoraxzentrum Südwest gegründet, in dem künftig alle Operationen von Patienten mit Lungentumoren durchgeführt werden.