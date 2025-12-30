Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt: Heute vor fünf Jahren – der große Briefe-Knall beim VfB
1
Thomas Hitzlsperger (li.) und Claus Vogt im Januar 2021. Foto: Pressefoto Baumann

Aktuell fährt der VfB Stuttgart vereinspolitisch in ruhigen Gewässern. Das war zu dieser Zeit im Jahr schon einmal grundlegend anders. Ein Mega-Knall jährt sich nun zum fünften Mal.

Beim VfB Stuttgart herrscht gespannte Erwartung – auf alles, was sportlich so ansteht in den Wochen nach dem Jahreswechsel. In der Bundesliga geht es gegen die starken Teams aus Leverkusen und Frankfurt, in der Europa League will das Team auch nach der Ligaphase noch mitmischen, im DFB-Pokal ist das Erreichen des Halbfinals ein klares Ziel. Und sonst? Ruht still der See zwischen den Weihnachtstagen und dem Übergang ins Jahr 2026.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.