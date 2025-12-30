Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt: Heute vor fünf Jahren – der große Briefe-Knall beim VfB

Heute vor fünf Jahren – der große Briefe-Knall beim VfB

1 Thomas Hitzlsperger (li.) und Claus Vogt im Januar 2021. Foto: Pressefoto Baumann

Aktuell fährt der VfB Stuttgart vereinspolitisch in ruhigen Gewässern. Das war zu dieser Zeit im Jahr schon einmal grundlegend anders. Ein Mega-Knall jährt sich nun zum fünften Mal.











Link kopiert

Beim VfB Stuttgart herrscht gespannte Erwartung – auf alles, was sportlich so ansteht in den Wochen nach dem Jahreswechsel. In der Bundesliga geht es gegen die starken Teams aus Leverkusen und Frankfurt, in der Europa League will das Team auch nach der Ligaphase noch mitmischen, im DFB-Pokal ist das Erreichen des Halbfinals ein klares Ziel. Und sonst? Ruht still der See zwischen den Weihnachtstagen und dem Übergang ins Jahr 2026.